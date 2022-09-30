Освобождение оккупированных земель Азербайджана в результате единства Президента, народа и армии стало героическим эпосом в истории страны - Хулуси Кылыч

БАКУ /Trend/ - Исполнилась вторая годовщина с начала второй Карабахской войны. 27 сентября 2020 года началась 44-дневная Отечественная война Азербайджана, положившая конец 30-летней тоске азербайджанского народа по родным землям.

Об этом сказал Trend бывший посол Турции в Азербайджане, член правления Комиссии по расследованию военных преступлений в Карабахе Хулуси Кылыч.

"Два года назад современная азербайджанская армия встала на путь Победы. Президент Ильхам Алиев дал достойный ответ врагу. В тот день Президент, народ, армия объединились в "Железный кулак", и это единство 27 сентября вписало в историю героический эпос. Да упокоит Аллах души всех шехидов. С глубоким уважением и почтением чтим их память", - сказал Кылыч.

(Перевод: Нубар Кулузаде)