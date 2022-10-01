Двойная игра и провокационные планы "готового к миру" Еревана

БАКУ /Trend/ - В последние дни наблюдаются серьезные противоречия между заявлениями высокопоставленных армянских чиновников о ситуации в регионе и мирном процессе. Военно-политическое руководство страны то озвучивает воинственные заявления, то говорит о мире.

К примеру, заместитель начальника генштаба генерал-майор Аракел Мартикян на встрече с аккредитованными в Армении послами в селе Кут Гегаркуникского района признал, что идет подготовка к войне против Азербайджана. Он отметил, что "есть четкое и конкретное распоряжение в связи с восстановлением суверенных границ Армении" и "будет сделано все, чтобы достичь целей". При этом пресс-секретарь МИД Армении Ваан Хунанян, отвечая на вопрос об участии Армении в запланированной на 2 октября встрече глав МИД Азербайджана и Армении, сказал, что его страна "готова к миру". На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "приверженности Армении мирному процессу", отметив "агрессивные" планы и амбиции Азербайджана. Кроме того, в армянских СМИ распространилась новость о том, что Пашинян может принять участие в неофициальном саммите ЕС 6 октября в Праге, "имея при себе предварительный вариант мирного соглашения".

Таким образом, с одной стороны, военно-политическое руководство Армении пытается демонстрировать мировой общественности, что заинтересовано в решении проблем с Азербайджаном путем переговоров, а с другой - дает указания относительно начала военных действий. Правда заключается в том, что официальный Ереван психологически готовит свое население к широкомасштабной войне. Он также пытается срочно закупить оружие у разных стран и предпринимает попытки восстановить разгромленную армию. Если Армения готова к долгосрочному миру в регионе, то почему она увеличила военную активность как внутри страны, так и за ее пределами? Военно-политическое руководство Армении открыто дает понять, что не хочет мира в регионе.

Месседжи из Армении, которые говорят о ее неготовности к миру:

- расходы Армении на оборону в 2023 году составят 501,3 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов). Это отражено в проекте государственного бюджета Армении на следующий год. Согласно проекту бюджета, военный бюджет Армении увеличится на более чем 40% и впервые превысит один миллиард долларов;

- 20 сентября МЧС Армении распространило заявление в связи с улучшением условий в убежищах по всей республике. Было также отмечено, что жители многоквартирных домов в Ереване "не знают, где спрятаться в случае необходимости", "убежища либо не удобны, либо не соответствуют требованиям";

- высокопоставленные армянские чиновники угрожают Азербайджану войной. Замначальника генштаба генерал-майор Аракел Мартикян на встрече с аккредитованными в Армении послами в селе Кут Гегаркуникского района признал, что Армения готовится к войне против Азербайджана. Он сказал, что "есть четкое и конкретное распоряжение в связи с восстановлением суверенных границ Армении".

- армянские военнослужащие в запасе призываются на сборы. Правительство утвердило решение о проведении очередных плановых учебных сборов на основе проекта, предложенного министерством обороны Армении. В заявлении министерства обороны отмечено, что на сборы будут призваны резервисты общевойсковых и ракетно-артиллерийских специальностей. Сборы продлятся до 22 ноября;

- несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии, на которых отражено, как Армения стягивает дополнительную военную технику на территорию.

Если бы Армения хотела мира в регионе, она не была бы заинтересована в увеличении своего военного бюджета, а подготавливала бы население к миру. Однако наблюдается обратное. Официальный Ереван не отказывается от враждебной позиции по отношению к Азербайджану.

Месседжи из-за пределов Армении, которые говорят о ее неготовности к миру:

- 8 сентября в рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян побывал в Университете национальной обороны и встретился с его руководителем генерал-лейтенантом Майклом Пленом. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов по сотрудничеству в сфере военного образования.

- военно-политическое руководство Армении практически отказалось от сотрудничества с ОДКБ и устремило взоры в направлении враждебного этой структуре НАТО. Также оно всячески пытается оснастить армию натовским оружием.

- 28 сентября министр обороны Армении Сурен Папикян встретился в Париже с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра Пашиняна во Францию. Также Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что делегация минобороны Франции посетит Ереван, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией на азербайджано-армянской границе. Вполне вероятно, что также может быть поднят вопрос закупки Арменией оружия у Франции.

- Армения прилагает серьезные усилия для получения, наряду с оружием с Запада, также военной техники из других стран. К примеру, Индия отправит в Армению оружие и военную технику на сумму 270 миллионов долларов США. Информацию об этом распространили армянские СМИ. Было отмечено, что заключен контракт с Индией на поставку ракет, реактивных снарядов и боеприпасов. В начале сентября между Ереваном и Дели был подписан межгосударственный контракт о снабжении армянской армии оружием и боеприпасами.

- премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не может получить оружие и боеприпасы от союзников из-за их хороших отношений с Азербайджаном.

Возникает вопрос, если Армения "хочет мира", где она намерена применять столько оружия и боеприпасов?

Все перечисленное еще раз показывает, что военно-политическое руководство Армении использует выражения "мы хотим мира", "мы готовы к миру" лишь для того, чтобы сбить с толку международное сообщество, тянуть время и подготовиться к реваншу. Кроме того, интенсивные переговоры, которые ведутся властями Армении в связи с военным сотрудничеством, доказывают, что официальный Ереван заранее планировал провокацию, совершенную 13-14 сентября.

Похоже, что обещания, данные Еревану в последние дни определенными кругами, воодушевили Пашиняна в вопросе реванша. Естественно, Азербайджан не станет бездействовать, и Ереван при очередной своей попытке провокации вновь столкнется с поражением, как это было в апрельских и товузских боях, 44-дневной войне.

(Перевод: Нубар Кулузаде)