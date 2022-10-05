БАКУ /Trend/ - Сегодня, 5 октября, в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная Дням европейской молодежи, которые пройдут в Азербайджане в рамках "Европейского года молодежи", передает Trend.

В мероприятии участвовали посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, страновой координатор Young European Ambassadors Назанин Джавадова, посол европейской молодежи Лейла Тагиева, руководитель проектной группы Идат Эрденер, а также представители СМИ Азербайджана.

На мероприятии были затронуты такие темы, как роль молодежи в обществе, условия, созданные для профессионального развития молодежи и т.д.

В рамках новой компании ЕС "Европейский год молодежи" планируется реализовать 13 проектов.