Названы планы по разминированию освобожденных земель Азербайджана на предстоящий период

АГДАМ /Trend/ - На сегодня у нас имеется информация о 390 709 противотанковых и противопехотных минах, а также других взрывных устройствах на освобожденных от оккупации землях.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период» в городе Агдам.

«Однако это неполные данные. Их точность составляет около 25 процентов», - сказал он.

По словам Поладова, приблизительно 147 988 гектаров считаются районами с высоким уровнем минирования, в то время как 675 570 гектаров - с низким уровнем.

«Первый этап, запланированный на 2022-2026 годы, предусматривает разминирование 83 населенных пунктов в Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Кяльбаджарском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском и Зангиланском районах. Текущие планы предусматривают расчистку 33 795 гектаров земли под жилые районы. В соответствии с первым этапом предусмотрено расчистить 14 713 гектаров земли для строительства домов в этих районах», - сказал он.

Поладов также сказал, что после окончания войны число жертв мин и неразорвавшихся снарядов достигло 257 человек, из которых 44 погибли.