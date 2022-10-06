Армения пытается скрыть свои провокации путем распространения дезинформации - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная 5 октября информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции вооруженных сил Армении из минометов и крупнокалиберного оружия, является очередной дезинформацией армянской стороны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Вчера вечером именно армянская сторона с позиций в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района обстреляла из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Сообщаем, что подразделения азербайджанской армии лишь принимают ответные меры против провокаций, совершенных Арменией.

Ответственность за обострение ситуации полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - говорится в сообщении министерства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)