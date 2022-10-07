Армения и Азербайджан взаимно подтвердили территориальную целостность и суверенитет друг друга

БАКУ /Trend/ - Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, таким образом признав территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

Как отмечается, подписавшие 6 октября 2022 года стороны - Азербайджан и Армения, подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Также, стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, а следующее их заседание комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.

Фактически это означает, что Карабах в очередной раз подтвержден как неотъемлемая часть Азербайджана. Признавая суверенитет, Армения признает власть Азербайджана над Карабахом.