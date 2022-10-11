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Кабмин Азербайджана утвердил форму удостоверения журналиста

Политика Материалы 11 октября 2022 15:04 (UTC +04:00)
Кабмин Азербайджана утвердил форму удостоверения журналиста

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Утверждены форма удостоверения журналиста и размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста и порядок использования этих средств.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В соответствии с международной практикой предусмотрено, что журналисты будут включаться на добровольной основе в реестр медиа и им Агентством развития медиа Азербайджана будет выдаваться удостоверение журналиста.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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