Обстрелян автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - В ночь с 10 на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. В связи с произошедшим дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представлены записи с видеокамер. В связи с инцидентом 12 октября в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах США, которому были выражены серьезная обеспокоенность и недовольство в связи с произошедшим. Было доведено до внимания требование об обеспечении безопасности азербайджанского дипломатического представительства.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, вызывает серьезную обеспокоенность систематический характер в последнее время нападений на дипломатические представительства Азербайджана со стороны радикальных членов армянских общин за рубежом, в том числе нападений и актов вандализма, совершенных против посольств страны в Вашингтоне, Париже, Бейруте и других городах. Обеспечение безопасности диппредставительств страны за рубежом является обязательством принимающей страны в рамках международных конвенций.

Было отмечено, что в период после провозглашения независимости Армении в 1991 году, с целью осуществления территориальных претензий к Азербайджану, террор был превращен в инструмент государственной политики Армении, и в процессе оккупации территорий Азербайджана широко использовались средства террора, в том числе были совершены террористические акты в городе Баку. Также, как известно, жертвами армянского террора стали 24 турецких дипломата в разных странах мира.

"С сожалением хотим отметить, что никто не был привлечен к ответственности в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с нападениями на дипломатические представительства Азербайджана и членов азербайджанских общин, совершенными в последние дни, а также в 2020 году в европейских столицах и в Лос-Анджелесе. Именно эта безнаказанность побуждает радикальные армянские группировки прибегать к новым провокациям. МИД Азербайджана решительно осуждает преступные действия радикальных сил в зарубежных странах, направленные против азербайджанских дипломатических представительств, дипломатов и их собственности, основанные на ненависти, и требует, чтобы структуры, ответственные за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах, подходили к своим обязанностям с полной ответственностью. Следственные мероприятия, связанные с нападениями на наши дипломатические представительства за рубежом, будут находиться под контролем МИД Азербайджана", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)