Гражданская миссия ЕС станет серьезной угрозой миру и безопасности в регионе - экс-посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения могут решить проблемы между собой в рамках Московского соглашения и принципа территориальной целостности.

Об этом в четверг сказал Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин, говоря о направлении Евросоюзом гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу.

По его словам, участие в регионе в какой-либо мере стран, не представляющих Южный Кавказ, в том числе США и Евросоюза, будет представлять серьезную угрозу миру и безопасности в регионе.

"Двустороннее же решение проблем между Азербайджаном и Арменией без вмешательства стран за пределами региона пойдет на пользу миру и безопасности», - сказал Пакайин.

Отметим, что вопрос размещении данной миссии нашло свое отражение в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, включающую Азербайджан, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого. После высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)