Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью людей при взрыве на шахте

БАКУ /Trend/ - 15 октября председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Великого Национального собрания Турции Мустафе Шентопу по поводу гибели и ранения людей при взрыве на угольной шахте в районе Амасра провинции Бартин.

Как сообщили в субботу Trend в парламенте, Гафарова выразила от имени Милли Меджлиса Азербайджанской Республики соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелала скорейшего выздоровления.

(Перевод: Нубар Кулузаде)