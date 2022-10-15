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Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)

Политика Материалы 15 октября 2022 13:34 (UTC +04:00)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)

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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - 15 октября делегация в составе иностранных экспертов, представителей НПО посетила освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, в делегацию вошли представители НПО из Чехии, Словакии, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии, парламентов этих стран.

Делегация посетила территорию, где обнаружено массовое захоронение. Была предоставлена подробная информация о захоронении.

Напомним, что в массовом захоронении на территории села обнаружены останки 12 человек. Фрагменты одежды на останках и найденные предметы свидетельствуют о том, что погребенные были военными. В то же время руки и ноги скелетов были перетянуты проволокой. Армения до сих пор не предоставила никакой информации о судьбе до 4000 азербайджанских гражданских лиц и военнопленных, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
Иностранные эксперты и представители НПО посетили территорию массового захоронения в селе Эдилли (ФОТО)
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