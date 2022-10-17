Армения должна положить конец ложным предлогам для уклонения от своих обязательств по Зангезурскому коридору - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения должна положить конец ложным предлогам для уклонения от своих обязательств по трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана Twitter.

"Армения должна положить конец ложным предлогам для уклонения от выполнения своих обязательств по соединению автомобильных и железных дорог Зангезурским коридором, которые были взяты ею согласно трехстороннему заявлению, подписанному в ноябре 2020 года. Предложение трех нереалистичных вариантов по пропускным пунктам, игнорируя обсуждения, которые продолжаются в течение 20 месяцев - неправильная политика", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)