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В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией есть подвижки - Ибрагим Калын

Политика Материалы 18 октября 2022 15:05 (UTC +04:00)
В процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией есть подвижки - Ибрагим Калын

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В процессе нормализации отношений с Арменией есть подвижки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня в интервью "A Haber" пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что Турция верит в то, что в процессе нормализации отношений с Арменией будут предприняты новые шаги.

"Армянская диаспора должна поддержать этот процесс. Нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией наиболее всего на пользу Армении", - отметил помощник Президента Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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