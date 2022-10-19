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Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)

Политика Материалы 19 октября 2022 11:11 (UTC +04:00)
Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Началась Бакинская международная конференция омбудсменов и национальных институтов по правам человека.

Как сообщает в среду Trend, целью международной конференции является продвижение на международном уровне реформ, осуществляемых в Азербайджане в области защиты, обеспечения и продвижения прав человека, обсуждение тенденций и вызовов в сфере прав человека, а также обмен опытом в этой области.

Отметим, что по инициативе омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в конференции принимают участие представители Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества, а также представители Турции, Пакистана, Марокко, Ирана, Индонезии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)
Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)
Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)
Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)
Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)
Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)
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