Начала работу Бакинская международная конференция омбудсменов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началась Бакинская международная конференция омбудсменов и национальных институтов по правам человека.

Как сообщает в среду Trend, целью международной конференции является продвижение на международном уровне реформ, осуществляемых в Азербайджане в области защиты, обеспечения и продвижения прав человека, обсуждение тенденций и вызовов в сфере прав человека, а также обмен опытом в этой области.

Отметим, что по инициативе омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в конференции принимают участие представители Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества, а также представители Турции, Пакистана, Марокко, Ирана, Индонезии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)