Мины являются главным препятствием при проведении восстановительных работ в Карабахе - Эльнур Мамедов

БАКУ /Trend/ - Возвращение на освобожденные территории Азербайджана граждан, которые стали вынужденными переселенцами в результате армянской оккупации, является приоритетным вопросом, стоящим сегодня перед государством.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Он отметил, что за последние 2 года из государственного бюджета на восстановление освобожденных территорий было направлено более 3 миллиардов долларов.

"Армяне полностью разрушили там инфраструктуру. Необходимо восстановление этих районов с нуля. Однако минирование армянами этих территорий является главным препятствием при проведении восстановительных и работ по реконструкции. Армяне до сих пор отказываются предоставлять точные карты минных полей. Точность переданных карт не составляет и 25 процентов. На сегодняшний день жертвами мин стали около 3 300 человек», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)