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Европейский суд по правам человека проинформирован о массовых захоронениях в Эдилли - Чингиз Аскеров

Политика Материалы 19 октября 2022 13:01 (UTC +04:00)
Европейский суд по правам человека проинформирован о массовых захоронениях в Эдилли - Чингиз Аскеров

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Европейский суд по правам человека проинформирован об обнаружении человеческих останков в селе Эдилли Ходжавендского района и о том, что это является кровавым преступлением Армении против азербайджанцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на семинаре "Военные преступления против Азербайджана".

Он отметил, что также были проинформированы об этом и другие надлежащие организации, однако пока каких-либо результатов нет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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