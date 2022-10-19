Европейский суд по правам человека проинформирован о массовых захоронениях в Эдилли - Чингиз Аскеров

БАКУ /Trend/ - Европейский суд по правам человека проинформирован об обнаружении человеческих останков в селе Эдилли Ходжавендского района и о том, что это является кровавым преступлением Армении против азербайджанцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на семинаре "Военные преступления против Азербайджана".

Он отметил, что также были проинформированы об этом и другие надлежащие организации, однако пока каких-либо результатов нет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)