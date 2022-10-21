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Армянская церковь ведет свой народ к новым бедам и трагедиям - Аллахшукюр Пашазаде

Политика Материалы 21 октября 2022 09:48 (UTC +04:00)
Армянская церковь ведет свой народ к новым бедам и трагедиям - Аллахшукюр Пашазаде

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БАКУ /Trend/ - Армянская церковь, к сожалению, проявляет особое рвение среди тех, кто подталкивает армянский народ к идеям реваншизма.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на конференции "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность на фоне актуальных проблем современности".

«Мы вернулись в Карабах навсегда. Но среди армян все еще есть те, кто живет чувством мести, зарится на чужие земли. Армянская церковь, к сожалению, проявляет особое рвение среди тех, кто подталкивает армянский народ к идеям реваншизма, и стремится реализовать свои амбиции, ставя под угрозу существование армянского народа, государства, ложными обещаниями ведя народ к бедам», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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