“Карабахский план" Парижа и веский ответ Президента Ильхама Алиева Макрону

БАКУ /Trend/ - Некоторые государства и организации до сих пор не могут переварить новые реалии, созданные Азербайджаном на Южном Кавказе после 44-дневной войны, и Франция занимает среди них первое место.

Официальный Париж, выражая открытую поддержку Армении как в период 44-дневной войны, так и в послевоенный период, пытался оказать политическое давление на Баку, повлиять на процессы на Южном Кавказе и диктовать свои условия, но данный план не состоялся. Увидев возросшую роль Европейского союза и России в азербайджано-армянском мирном процессе, французские власти перевели свою наступательную дипломатию против Баку в более агрессивную и динамичную фазу, начав сеять семена раздора в переговорном процессе.

Демонстрация Президентом Франции Эмманюэлем Макроном несколько дней назад антиазербайджанской позиции в интервью телеканалу France 2 раскрыла планы официального Парижа в отношении азербайджано-армянского мирного процесса и цели касательно будущего на Южном Кавказе. В ходе интервью Макрон назвал Карабах "спорной территорией" и заявил, что "Армению не оставят одну". Пойдя еще дальше, Президент Франции без колебаний обвинил Азербайджан в "ужасной войне" и "оккупации". Естественно, необоснованные обвинения Макрона не могут не вызывать возмущения у политического руководства и общественности Азербайджана.

Веский ответ Президента Ильхама Алиева на это последовал 14 октября в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Астане.

«... Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому Президенту участвовать в этой встрече. Что касается участия председателя Европейского Совета, то, как вы знаете, уже несколько трехсторонних встреч было проведено в Брюсселе, и в принципе мы всегда поддерживали усилия Европейского Союза в деле нормализации азербайджано-армянских отношений. Так вот, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Праге Президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Они есть в печати, каждый может их увидеть. В этих заявлениях он объявил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность. Азербайджан вел войну на своей международно признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. Мы использовали право на самооборону и восстановили силой свою территориальную целостность», - сказал глава государства.

Говоря об антиазербайджанской политике Парижа, Президент Азербайджана отметил, что министр иностранных дел Франции также выступила с лживыми антиазербайджанскими заявлениями, Сенат и нижняя палата парламента Франции во время Второй Карабахской войны приняли резолюции, признающие так называемый "Нагорный Карабах". "Хотя даже Армения его не признала. Нам известно, что в середине ноября готовится очередная антиазербайджанская резолюция в Сенате Франции", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил в ходе выступления на заседании об отношениях между Азербайджаном и Францией в предыдущие периоды.

«Таким образом, к сожалению, нынешнее французское руководство в отличие от предыдущих, - а я имел возможность общаться достаточно тесно и с Президентом Шираком, и с Президентом Саркози, и с Президентом Олландом, и отношения были достаточно сбалансированными, достаточно дружественными, и мы всегда воспринимали деятельность предыдущих французских президентов, несмотря, конечно, на определенный фактор армянской диаспоры во Франции, как сбалансированные, - но нынешнее французское руководство, по существу, перечеркнуло все это. Поэтому хотелось бы проинформировать коллег об этой ситуации», - сказал глава государства.

Последние же процессы показывают, что правительство Макрона, в отличие от бывших президентов Франции, настаивает на изменении политики Парижа в отношении Южного Кавказа, и в частности Азербайджана, сжигании мостов с Баку. Политическая элита Франции намерена изменить свою политику касательно Азербайджана, говорить языком диктовки, Баку же своими аргументированными ответами на фоне этой риторики заставляет замолчать противоположную сторону. Ответ Президента Азербайджана адекватен политике французских властей в отношении страны. Глава азербайджанского государства заявляет, что независимо от планов Франции по Южному Кавказу, Баку не изменит свою политику, свои цели в отношении региона и Карабаха.

Каковы цели Баку в отношении региона и Карабаха?

- Азербайджан стремится обеспечить совместное сосуществование, гарантируя безопасность армянского населения в Карабахе;

- Баку заинтересован в создании Зангезурского коридора и разблокировании всех транспортно-коммуникационных линий в регионе в целом;

- Азербайджан стремится к долгосрочному миру и стабильности на Южном Кавказе и сотрудничает со всеми глобальными игроками, заинтересованными в стабильности.

На "старом континенте" есть силы, поддерживающие долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе, миротворческую политику Азербайджана, однако Франция в их число не входит.

Каковы цели Парижа в отношении Южного Кавказа?

- Нынешние власти Франции не заинтересованы в полном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, чтобы не потерять возможность влиять на Южный Кавказ;

- Париж хочет максимально использовать "армянскую карту" в заключительном мирном процессе между Баку и Ереваном, получить возможность влияния на Южный Кавказ;

- Париж знает, что не сможет помешать мирному соглашению на заключительном этапе, поэтому стремится сохранить "армянскую карту" в Карабахе "открытой", сохранить на повестке тезисы о правах армян там, чтобы не потерять возможность влиять на регион даже после заключения мирного договора. Спланированная Парижем "карабахская игра" была разоблачена еще со времени выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с Макроном во Франции, когда он выдвинул тезис "Азербайджан должен разговаривать с армянами Карабаха".

Как видно, позиции Баку и Парижа в отношении Южного Кавказа и армяно-азербайджанских отношений совершенно разные. Азербайджан хочет мира, а Франция - затягивания переговоров, получения рычагов влияния в регионе. Париж не только не хочет мира, но даже планирует военную поддержку Армении, чтобы обострить ситуацию в регионе и создать новый очаг конфликта.

Как в такой ситуации Париж может быть справедливым посредником в мирных переговорах между Ереваном и Баку? Естественно, симпатии французских властей к армянскому лобби, игры вокруг 700 тысяч армян-избирателей, проживающих в стране, не позволят Макрону продемонстрировать справедливую позицию касательно азербайджано-армянских отношений.

Говоря о предвзятом заявлении Макрона, Президент Азербайджана, сказав "Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет", еще раз дал понять, что Баку не нуждается в помощи, посредничестве, "справедливой" позиции Франции. Франция же в свою очередь должна уважать эту позицию Азербайджана и не пытаться говорить со страной на языке угроз и давления.

(Перевод: Фидан Мустафаева)