Заявление Президента Азербайджана о грузино-азербайджано-армянских консультациях является очень позитивным и обнадеживающим - посол США

БАКУ /Trend/ - Заявление Президента Ильхама Алиева о грузино-азербайджано-армянских консультациях является очень позитивным и обнадеживающим.

Об этом в понедельник сказала журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, любая встреча лидеров стран региона важна.

«Что касается посреднической роли Грузии, то мы очень хорошо помним роль, которую сыграла Грузия в передаче задержанных. Это факт успешного посредничества Грузии в данном процессе. Однако существует множество различных сфер, в которых можно развивать сотрудничество и диалог между тремя странами. Это энергетика, экономика и другие направления, которые можно развивать на основе взаимного сотрудничества. Заявление Президента Ильхама Алиева было очень позитивным и обнадеживающим», - сказала Дегнан.