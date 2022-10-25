Подписанная между Азербайджаном и Казахстаном декларация подняла отношения двух стран на новый уровень - посол

БАКУ /Trend/ - Подписанная в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку декларация об укреплении двусторонних связей подняла отношения двух стран на новый уровень.

Об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на мероприятии по случаю Дня Республики Казахстана и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, передает во вторник Trend.

Он отметил, что Азербайджан и Казахстан на протяжении долгого времени являются близкими соратниками.

"Мы видим большие возможности для развития двусторонних отношений в различных сферах. Все эти возможности укрепления отношений определены в подписанных в ходе визита Президента двусторонних документах", - сказал Абдыкаримов.

По его словам, на данный момент перед странами стоит задача довести товарооборот до одного миллиарда долларов.