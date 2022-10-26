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Армения полностью разрушила азербайджанские города за период их оккупации - Фуад Искендеров

Политика Материалы 26 октября 2022 22:58 (UTC +04:00)
Армения полностью разрушила азербайджанские города за период их оккупации - Фуад Искендеров

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БАКУ /Trend/ - Армения полностью разрушила азербайджанские города за период их оккупации.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

Посол отметил, что на повестке дня постконфликтное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.

«Актуальных вопросов остаётся очень много, необходимо продвижение в переговорах», - сказал Искендеров.

Говоря об ущербе, нанесенном Арменией за период оккупации территорий Азербайджана, он отметил, что готовится судебный иск.

"Против Армении может быть заведено уголовное дело с требованием выплаты репараций", - сказал посол.

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