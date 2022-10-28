На освобожденных территориях обнаружены массовые захоронения - Военная прокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях обнаружены массовые захоронения.

Как сообщили в пятницу Trend в Военной прокуратуре Азербайджана, на освобожденных территориях, в том числе в селах - Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, в селе Фаррух Ходжалинского района и других, в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками Военной прокуратуры совместно с представителями Службы государственной безопасности, Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Международного комитета Красного Креста и других соответствующих структур, были обнаружены массовые захоронения.

Из захоронений были извлечены останки более 450 человек. Предположительно, останки принадлежат лицам, пропавшим без вести в годы первой Карабахской войны. Проводится около 300 судебно-медицинских и более 280 молекулярно-генетических экспертиз, связанных с останками. Также были допрошены свидетели по этим делам и проведены другие необходимые следственно-оперативные мероприятия.

26 октября текущего года заместитель генерального прокурора - Военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев посетил указанные территории, на месте ознакомившись с ходом расследования по данному уголовному делу, дал соответствующие рекомендации и поручения.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому в Военной прокуратуре Азербайджана по статьям 115.4, 120.2.7, 120.2.12 Уголовного кодекса АР, продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)