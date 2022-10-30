АМИ Trend будет освещать выборы в Сенат и Конгресс США - Список участников

ФЕНИКС /Trend/ - Агентство международной информации Trend по приглашению Государственного департамента будет непосредственно освещать промежуточные выборы в Сенат и Конгресс США.

В период со 2 по 10 ноября 2022 года специальный корреспондент агентства будет наблюдать ход голосования в штатах Аризона и Северная Каролина.

Миссия зарубежных журналистов включает в себя представителей самых авторитетных медиа из 25 стран.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах - это всеобщие выборы, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента, во вторник после первого понедельника ноября. Во время промежуточных выборов заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США. Кроме того, 34 из 50 штатов США избирают своих губернаторов на четырехлетний срок во время промежуточных выборов, а Вермонт и Нью-Гэмпшир избирают губернаторов на двухлетний срок как во время промежуточных, так и президентских выборов. Таким образом, 36 губернаторов избираются во время промежуточных выборов. Во многих штатах в промежуточные годы также избираются должностные лица в законодательные органы штатов.