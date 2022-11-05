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Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)

Политика Материалы 5 ноября 2022 18:46 (UTC +04:00)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 5 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов и находящийся с официальным визитом в стране вице-президент Турции Фуад Октай посетили Шушу.

Как сообщает в субботу Trend, Али Асадов и Фуад Октай посетили в Шуше памятники культуры и другие достопримечательности, в том числе городскую площадь, мечеть Юхары Говхар ага, Джыдыр дюзю и музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа.

Затем Али Асадов и Фуад Октай выступили с заявлениями для печати по итогам 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоявшегося накануне в Баку.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуад Октай посетили с визитом Шушу (ФОТО)
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