Победа в Отечественной войне - это победа азербайджанского народа, армии и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева - Магеррам Алиев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Победа в 44-дневной Отечественной войне - это победа азербайджанского народа, армии и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Об этом, в частности, сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев.

Генерал-полковник подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев с большим вниманием и заботой относится к сфере строительства армии. «Сегодня азербайджанская армия заняла свое достойное место в рейтинге вооруженных сил мира, а героизм, проявленный азербайджанскими военными во время Отечественной войны, вписан в нашу историю», - добавил Алиев.

Все успехи Азербайджана и вооруженных сил страны, добавил генерал-полковник, были достигнуты именно под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. «В Отечественной войне Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично определял тактику боя, план военных операций, непосредственно руководил ходом боевых действий», - отметил Алиев.

По его словам, азербайджанская армия и сегодня находится в полной боевой готовности, потому что нельзя терять бдительность.

«Мы ведем войну не только против армянских боевиков - у них много помощников, - сказал Алиев, подчеркнув, что необходимо понимать, что перед Азербайджаном - «очень коварное и преступное государство».

Магеррам Алиев коснулся и вопросов, связанных с развитием отечественного оборонно-промышленного комплекса. Он отметил наличие в Азербайджане совместных с Турцией предприятий в сфере ВПК и работу по расширению номенклатуры производимой внутри страны оборонной продукции. Алиев особо отметил производство боеприпасов и охарактеризовал его как соответствующее текущему спросу.

«Сегодня в Азербайджане налажено производство новейших видов боеприпасов, отсутствующих в вооруженных силах многих стран мира», - подчеркнул Алиев.

Генерал-полковник также отметил, что на днях посетил Нахчыванский регион, где ознакомился с материально-техническим обеспечением постоянно дислоцированных там воинских частей и соединений, проводимой там работой по повышению профессионализма личного состава, улучшению служебно-боевых и бытовых условий.

«Сегодня наши армейские соединения, дислоцированные в Нахчыване, также оснащены самым современным вооружением, полностью готовы к выполнению любых боевых задач, поставленных Победоносным Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым», - отметил генерал-полковник.

Представляем вниманию читателей полную версию видеоинтервью с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковником Магеррамом Алиевым.

(Перевод: Фидан Мустафаева)