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Премьер Венгрии: Мы в долгу перед Президентом Ильхамом Алиевым

Политика Материалы 11 ноября 2022 11:09 (UTC +04:00)
Премьер Венгрии: Мы в долгу перед Президентом Ильхамом Алиевым

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов.

Об этом говорится в публикации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Twitter, передает в пятницу Trend.

«IX Саммит Организации тюркских государств в Самарканде. Нам нужен мир и сотрудничество, а не война и санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным лидером, который успешно выступил посредником между Россией и Украиной. Президент Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать поставки. Мы в долгу перед ними!» - отметил Орбан.

Премьер Венгрии: Мы в долгу перед Президентом Ильхамом Алиевым
Премьер Венгрии: Мы в долгу перед Президентом Ильхамом Алиевым
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