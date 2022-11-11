Премьер Венгрии: Мы в долгу перед Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов.

Об этом говорится в публикации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Twitter, передает в пятницу Trend.

«IX Саммит Организации тюркских государств в Самарканде. Нам нужен мир и сотрудничество, а не война и санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным лидером, который успешно выступил посредником между Россией и Украиной. Президент Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать поставки. Мы в долгу перед ними!» - отметил Орбан.