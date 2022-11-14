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Азербайджанские пилоты в тройке победителей гонок “King of Drift” (ФОТО)

Политика Материалы 14 ноября 2022 11:17 (UTC +04:00)
Азербайджанские пилоты в тройке победителей гонок “King of Drift” (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В гонках ”King of Drift", проходивших в грузинской столице Тбилиси, азербайджанские пилоты, участвовавшие в них при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана, вошли в тройку победителей, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что в гонке, состоящей из пяти этапов, приняли участие 47 пилотов из Азербайджана, Грузии и Армении.

В прошедший вчера пятый финальный этап прошли пилоты из Азербайджана и Грузии.

Азербайджанские пилоты заняли второе, третье и четвертое места. В первую тройку вошли:

1 место - Мевлюд Меладзе

2 место - Нияз Бадиев

3 место - Фарид Гулиев.

Отметим, что Автомобильная федерация Азербайджана, помимо организации различных видов автомобильных соревнований, также оказывает поддержку в организации и продвижении обучения профессиональных пилотов, а также их участия в международных соревнованиях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Азербайджанские пилоты в тройке победителей гонок “King of Drift” (ФОТО)
Азербайджанские пилоты в тройке победителей гонок “King of Drift” (ФОТО)
Азербайджанские пилоты в тройке победителей гонок “King of Drift” (ФОТО)
Азербайджанские пилоты в тройке победителей гонок “King of Drift” (ФОТО)
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