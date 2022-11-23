Мы верим в Президента Ильхама Алиева, его слово равносильно подписи - Александр Вучич

БАКУ /Trend/ - Мы хотим выразить благодарность Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву за обеспечение энергией. Конечно, Сербия – верный партнер.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

Президент Сербии отметил, что Азербайджан и Президент Ильхам Алиев являются верными партнерами не только для Сербии, но и для всех.

«Соответствующие прозрачные протоколы были подписаны, но нам достаточно его слов. Мы верим слову Президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи».