Попытка Макрона разрушить Брюссельский формат и важные послания Президента Ильхама Алиева Евросоюзу

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев во время выступления на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика», состоявшейся 25 ноября в Университете АDА, коснулся антиазербайджанских выпадов Франции, наносящих ущерб мирному процессу.

Говоря о проармянской политике Франции, глава государства коснулся резолюций, принятых Парижем против Баку.

Среди них особой агрессивностью в отношении Баку отличается резолюция Организации Франкофонии. Поскольку французские власти настроены проармянски, институты страны также принимают решения против Азербайджана под диктовку президента Эмманюэля Макрона. Большинство стран, входящих в Организацию Франкофонии, не имеют культурных и политических связей не только с Арменией, но и в целом с Южным Кавказом.

Так каковы же цели и задачи Организации Франкофонии?

Хотя термин франкофония используется с 1887 года, Международная организация Франкофонии (МОФ) была создана в 1970 году под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. МОФ - это организация, в которую входят страны, где французский язык считается родным, где большинство населения говорит по-французски (бывшие французские колонии) и имеет большую приверженность французской культуре.

20 лет назад на французском языке публиковалось 34 процента документов институтов Евросоюза, сейчас же это число значительно уменьшилось (3,7 процента документов Еврокомиссии и 12 процентов документов Европарламента). Французский язык является языком обучения в основном в странах Африки, бассейна Индийского океана, ближневосточного региона. 80 процентов учеников, обучающихся во французских школах, сосредоточены на африканском континенте. МОФ насчитывает 84 члена. Среди них 54 государства являются полноправными членами (включая Армению, Вануату, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сент-Люсия и др.), четыре ассоциативных члена (Кипр, Гана, Катар, Новая Каледония), а 26 - имеют статус наблюдателей. Население этих государств составляет в целом 1,2 миллиарда человек. Девиз организации – «Равенство, взаимодополняемость, солидарность». Кроме того, мандат организации включает четыре пункта, в то числе «продвижение мира, демократии, прав человека».

Как видно, Организация Франкофонии не имеет исторических, политических и культурных связей с Арменией. Тем не менее 18-й саммит МОФ, прошедший 19-20 ноября в Джербе, в Тунисе, запомнился провокацией Франции и Армении против Азербайджана. Оказывая политическое давление на независимые страны и даже шантажируя их, Франция нарушала их суверенитет, без учета позиций государств-членов, проект документа был представлен на заседание саммита.

Говоря на конференции о попытках давления Франции на Азербайджан посредством Организации Франкофонии Президент Ильхам Алиев сказал: «Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней Президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится».

Глава государства подчеркнул, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в Брюссельской встрече Макрона как попытку сорвать мирные переговоры.

"Меньше чем через неделю после встречи в Праге Президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Вслед за этим ожидается, что Национальная Ассамблея Франции примет еще одну антиазербайджанскую резолюцию. Была попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - сказал Президент Азербайджана.

Заявив о том, что Франция пытается сорвать мирный процесс, глава государства указал на то, что Брюссельский формат может быть отменен, могут быть рассмотрены другие альтернативы.

"Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участие в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - сказал Президент Азербайджана.

Заявления главы государства о поведении Франции, нарушающем Брюссельский формат, должны в первую очередь обеспокоить Европейский союз. Официальный Баку неоднократно высоко оценивал вклад переговоров с участием президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в азербайджано-армянский мирный процесс. В настоящее время официальный Париж пытается сорвать эти переговоры. Данная попытка является ударом по шагам Европейского союза по способствованию миру на Южном Кавказе. Поэтому, в первую очередь, Шарль Мишель должен предостеречь Францию, являющуюся членом Европейского союза, от шагов, наносящих удар по интересам ЕС, а также по азербайджано-армянским переговорам.

На фоне заявлений Президента Азербайджана о том, что Франция наносит удар по Брюссельскому формату, состоялись визит в Баку специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара и его встреча с главой государства. В ходе встречи прошел обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорном процессе по мирному договору между двумя странами, результатах встречи в Брюсселе по делимитации границ.

Можно предположить, что одна из главных тем встречи была связана с нейтрализацией попыток ущерба Брюссельскому формату. Однако общая политическая линия Президента Азербайджана показывает, что даже если Брюссельский формат распадется, официальный Баку не будет участвовать в переговорном процессе, в который вмешивается Франция, демонстрирующая предвзятый подход, а начнет работу по формированию нового формата. Ни резолюции, принятые подконтрольными Франции структурами, ни попытки Парижа разрушить Брюссельский формат не смогут помешать усилиям Азербайджана во имя мира.