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Али Асадов встретился с Президентом Татарстана

Политика Материалы 29 ноября 2022 19:04 (UTC +04:00)
Али Асадов встретился с Президентом Татарстана

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в стране Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Об этом сообщили во вторник Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Татарстаном в различных сферах, обсуждены перспективы двусторонних связей по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Было подчеркнуто значение делового форума Азербайджан-Татарстан, проведенного в Баку в рамках визита Рустама Минниханова. Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Татарстаном и впредь будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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