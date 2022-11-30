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Глава МИД Азербайджана встретился в Польше с турецким коллегой

Политика Материалы 30 ноября 2022 22:50 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана встретился в Польше с турецким коллегой

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках прошедшего в Польше 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как передает в среду Trend, об этом азербайджанский министр написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе встреч были обсуждены вопросы повестки между двумя странами и дальнейшие совместные шаги.

"Азербайджан и Турция всегда вместе, одна нация, два государства", - говорится в публикации.

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