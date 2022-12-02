Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Буджаром Османи в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены сотрудничество между двумя странами в различных сферах, возможности его развития, энергетическая безопасность, а также планы и перспективы сотрудничества в рамках председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, процессе нормализации отношений и проделанной Азербайджаном работе в этой области, а также о провокациях, совершенных Арменией и наносящих ущерб этим процессам.

Выразив удовлетворение существующими отношениями сотрудничества, министр Буджар Осман высоко оценил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Учитывая трудности, возникающие в рамках ОБСЕ, он поделился своими мыслями по укреплению организации.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)