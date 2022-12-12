Макрон против отношений Баку-Брюссель - игры Парижа и миссия ЕС

БАКУ /Trend/ - 20 декабря истекает срок гражданской миссии, направленной ЕС на армяно-азербайджанскую границу. 6 октября в ходе четырехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Евросоюза, Армении и Франции в Праге был предусмотрен двухмесячный срок ее деятельности на территории Армении. Миссия прибыла в Армению 20 октября.

"40 экспертов направляются для мониторинга международной границы с Азербайджаном со стороны Армении, анализа ситуации в регионе и подготовки отчетности", - говорилось в официальном сообщении ЕС.

Какова же была цель ЕС гражданской миссии, направленной в регион? За несколько дней до окончания срока миссии ставится вопрос о его продлении. Об этом, в частности, сказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По ее словам, миссия ЕС "снизила риск эскалации на азербайджано-армянской границе". Действительно ли это так? Такое заявление главы МИД Франции на фоне информации о нарушении режима прекращения огня, ежедневно распространяемой министерством обороны Азербайджана, показывает, что она ничего не знает о том, что происходит в регионе. Режим прекращения огня нарушается каждый день, риск совершения провокаций со стороны Армении остается, что игнорируется миссией ЕС.

В чем смысл продления мандата миссии ЕС, если она не способствует стабильности? Почему Франция так заинтересована в продлении мандата? У Парижа две цели. Франция проводит агрессивную против Азербайджана. Париж через Сенат, Национальную ассамблею и подконтрольные международные организации пытается оказывать давление на Азербайджан, принимает антиазербайджанские резолюции. Отправку миссии ЕС в Армению также можно расценить как попытку Франции оказать давление на Азербайджан, в связи с чем уже сейчас можно предположить, что вряд ли ее отчет будет справедливым.

Процессы показывают, что в такой ситуации азербайджанская сторона не будет заинтересована в продлении сроков миссии. Также есть сходство между миссией ЕС, находящейся в сфере влияния Франции, и деятельностью бывшей Минской группы ОБСЕ в период конфликта. То есть это нерабочий механизм, он не способствует мирному процессу, и нет надежд, что будет способствовать в долгосрочной перспективе. В случае если мандат будет продлен, можно предположить, что Азербайджан не будет работать с миссией ЕС. Если Баку не даст на это согласия, пребывание миссии в регионе может привести к обострению отношений между ЕС и Азербайджаном, что не нужно ни ЕС, ни Азербайджану. В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев заявлял, что Брюссель вносит вклад в азербайджано-армянский мирный процесс. Кроме того, для ЕС, заинтересованного в сотрудничестве с Баку в энергетической и других сферах, нежелательна напряженность в отношениях с Азербайджаном. Однако в настоящее время наблюдается попытка Франции, входящей в ЕС, обострить отношения между Брюсселем и Баку. Эта политика может нанести удар как по азербайджано-армянскому мирному процессу, так и по отношениям Баку-ЕС.

Как видно, внутри ЕС существуют серьезные разногласия по политике в отношении Южного Кавказа, и в частности, Азербайджана. Если бы это было не так, то была бы предотвращена подрывная политика Франции, попытки атаковать брюссельский формат. Если отношения между Азербайджаном и ЕС будут нарушены, Франция достигнет своей цели. Евросоюз, являющийся ведущей организацией переживающего энергетический кризис континента, не должен допускать ухудшения отношений с Азербайджаном, обладающим богатыми запасами газа, принятия решений вразрез с интересами Баку, должен поставить Францию на место.

Вторая цель Франции заключается в закреплении в регионе, в частности в Армении, как в политическом, так и в военном отношении. В данном контексте Париж рассматривает напряженность на границе между Азербайджаном и Арменией как возможность. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон, воспользовавшись встречей в Праге, поддержал отправку миссии ЕС в Армению. А сейчас, стремясь к продлению мандата миссии, Франция нацелена на укрепление своих позиций в Армении. Если Париж достигнет этой цели, он проведет на следующем этапе работу для постоянного размещения миссии в регионе. При этом ход событий показывает, что цели Франции в отношении миссии ЕС этим не исчерпываются. Французские власти, воспользовавшись антироссийской пропагандой премьер-министра Никола Пашиняна в Армении, могут "выбить" Москву из Армении, так как в этом заинтересован и Пашинян. После его прихода к власти широко обсуждается вопрос вывода российских военных и политических институтов из Армении. На последующем этапе мы можем наблюдать замещение этих российских институтов в Армении соответствующими институтами ЕС, а косвенно Франции. Как видно, миссия ЕС в Армении нацелена не на примирение Баку и Еревана, а на вывод из Армении военных и политических институтов Москвы. Разумеется, французские власти составляют эти планы не в одиночку, а вместе с Ереваном. В настоящее время мы являемся свидетелями перехода в другие руки Армении, которая с момента обретения независимости находилась под контролем России, с ее превращением в колонию Франции.

Интересно, что Россия никак не вмешивается в эти процессы. На самом деле возможностей влияния Москвы на Ереван очень много. Например, военный арсенал Армении, ее границы, энергосистема, транспортная сеть, железнодорожные линии, газоснабжение находятся под контролем России. Но Москва никак не реагирует, не использует имеющиеся у нее возможности военного и экономического давления на Ереван. В случае продолжения такой ситуации процесс перехода Еревана под контроль Запада ускорится.

В целом ход событий свидетельствует о том, что Франция ведет двойную игру на Южном Кавказе. Поэтому пребывание миссии ЕС под влиянием Парижа в регионе нецелесообразно ни для Азербайджана,ни для Европейского союза, ни для России.

(Перевод: Фидан Мустафаева)