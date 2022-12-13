«Политика экономии» Макрона и французские интересы, проданные армянам

БАКУ /Trend/ - Как и в других странах Европы, во Франции усугубляется энергетический кризис. Официальный Париж уже начал вводить различные запреты с целью экономии электроэнергии.

Так, с ноября в конце рабочего дня в Париже выключается свет в офисах и магазинах. Решение об этом принял муниципалитет Парижа. France Bleu, сеть местных и региональных радиостанций во Франции, объявила, что предприятия, не соблюдающие требования, будут оштрафованы на сумму от 750 до 1500 евро.

С 1 декабря с 23:45 до 06:00 отключаются рекламные щиты с подсветкой, контролируемые муниципалитетом. Обогреватели могут устанавливаться на отметку не более 19 градусов. В Париже температура в общественных зданиях поэтапно снижается с 19 до 18 градусов. Температура воды в бассейнах в Париже понижается на один градус.

Официальная железнодорожная компания страны SNCF рассматривает возможность сокращения количества поездов в случае серьезных перебоев в подаче электроэнергии. Население предупреждено о возможных частых перебоях в подаче электроэнергии. Объявлено, что в заморозки не будут работать школы.

В целом французские власти в рамках "плана энергосбережения" планируют в этом году снизить потребление энергии на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.

Заявление Президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в 2023 году контрацептивы будут бесплатными для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, также можно отнести к ряду решений по преодолению энергетического кризиса. Вполне вероятно, что Макрон пытается в некотором роде компенсировать быстро растущую стоимости энергоносителей в стране бесплатной раздачей молодежи средств контрацепции стоимостью 50 центов.

При всей этой "политике экономии" Макрон продолжает обеспечивать интересы армянского лобби, которое играет непосредственную роль в вопросе сохранения его власти. Например, кампании поддержки армян в стране расширяются в различных формах. Это делается как при содействии армян Франции, так и за счеи немалых средств, выделяемых из госбюджета. Основная цель кампании - собрать 72 миллиона евро. С 17 по 20 ноября 2022 года уже было собрано и отправлено в Армению 1,64 миллиона евро. Сообщается, что эти средства собраны в рамках традиционного "Phonethon 2022".

Вся помощь Армении собирается на фоне ограничений, наложенных на население Франции "в связи с энергетическим кризисом". Макрон жертвует интересами своего народа, их правом на комфортную жизнь в пользу армянского лобби.

Как помнится, в недавнем интервью об Азербайджане Макрон сказал, что Франция "не продает свои ценности за нефть и газ". Так почему же французские ценности продаются ради интересов армянского лобби? Ответ на этот вопрос должны искать французы, выбравшие Макрона президентом.

Можно только сказать, что французы будут продолжать наблюдать "успехи" политики Макрона по обеспечению энергетической безопасности страны.

А может статься и так, что энергетический кризис во Франции углубится настолько, что Макрон в качестве выхода надумает обратиться к Азербайджану за покупкой каспийского газа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)