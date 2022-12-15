Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - 15 декабря в 20:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гызылджыг района Гаракильсе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, 15 декабря в 20:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - сообщили в министерстве.