Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 15 декабря 2022 22:45 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 15 декабря в 20:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гызылджыг района Гаракильсе подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, 15 декабря в 20:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - сообщили в министерстве.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости