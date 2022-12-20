Очередное доказательство лицемерия муллократии – иранские “красные линии” все никак не закончатся

БАКУ /Trend/ - Мирная акция азербайджанских активистов на Лачинской дороге стала тревожить иранские власти. Продолжая покровительствовать Армении, Иран в очередной раз посылает сигналы об угрозах Азербайджану.

Так, на сайте, близкой к дипломатическим кругам Ирана "Иранская дипломатия" (www.irdiplomacy.ir) опубликована статья с заголовком "Регион с красной линией территориальной целостности Ирана: Тегеран должен отказаться от пассивного подхода в Карабахе".

Цитата из статьи: "Правительство Баку в последние дни перекрыло Лачинский коридор между Арменией и Нагорно-Карабахской автономной областью. Это действие противоречит даже соглашению о прекращении огня в ноябре 2020 года, которое предусматривает существование этого коридора".

Доводим до сведения авторов и заказчиков статьи некоторые важные моменты:

1. Нет территориальной единицы, под названием "Нагорно-Карабахская автономная область".

2. Азербайджанские активисты не перекрывали никакой дороги, а проводят всего-лишь мирную акцию на своей суверенной территории.

3. Согласно ноябрьскому заявлению 2020 года, Армения и российские миротворцы не выполнили многие взятые на себя обязательства. На территории Азербайджана продолжается процесс незаконной эксплуатации природных ресурсов, и миротворцы закрывают на это глаза, с другой стороны, при содействии Ирана в Карабах через Лачин незаконно провозится оружие. Да и незаконные армянские вооруженные формирования все еще остаются на территории Карабаха и т. д

Следующая цитата из статьи: "В случае падения Степанакерта можно представить неприятные сценарии для региона Южного Кавказа и его окрестностей, в том числе для Ирана. Устранение такого барьера, как Нагорный Карабах, открывает путь для оккупации территории Армении и изменения карты региона, а в долгосрочной перспективе – для атак на безопасность северо-западных регионов Ирана".

На этот раз авторы идут еще дальше, называя Ханкенди, историческую территорию Азербайджана, "Степанакертом" и затрагивая значение этого места для Ирана. Однако абсурдный подход мулла-режима заключается в том, что они говорят о Ханкенди в контексте безопасности Ирана. Интересно, что Иран, не имеющий границ с Ханкенди, почему-то думает о каких-то невидимых опасностях. Конечно, это идея не стоит выеденного яйца, и высказана ради поддержки Армении и горстки сепаратистов в Карабахе.

Следующая цитата из статьи: "Карабахские армяне являются одним из капиталов Ирана в регионе. В 1990-х годах Иран смог использовать этот потенциал, и при поддержке Тегерана Роберт Кочарян, ставший премьер-министром Нагорного Карабаха, смог занять пост премьер-министра Армении в 1998 году. Затем Серж Саргсян пошел по тому же пути, и в течение 20 лет внешняя политика Еревана двигалась в фарватере "карабахизации". Возглавляемая карабахцами Армения сыграла важную роль в установлении баланса в регионе, но со свержением Саргсяна в 2018 году и приходом к власти Никола Пашиняна эта роль исчезла".

На этот раз авторы статьи раскрывают истинное лицо иранского режима, которое исторически пытались сохранить втайне. Они открыто заявляют, что против Азербайджана всегда действовали двойные стандарты, и так было еще в 90-е годы, когда Азербайджан подвергся агрессии со стороны Армении, а Иран поддержал Армению, то есть оккупанта. Эти факты всегда были явными для азербайджанской общественности.

В заключении, авторы в очередной раз упоминают о неких "красных линиях".

Цитата: "Карабах-это красная линия территориальной целостности Ирана, и единственным выходом является реализация наступательных мер, а не оборонительного подхода, который доминирует в региональной политике Ирана".

Эта статья, опубликованная на сайте, близком к дипломатическим кругам Ирана, является еще одним свидетельством лицемерной политики этой страны в отношении Азербайджана на протяжении многих лет. Кажется, что режим муллократов думает в какой-то форме повлиять на Азербайджан с подобными филькиными грамотами, состряпанными по заказу иранских властей. Однако Азербайджан сам создал свои реалии, и никакие внешние силы не в силах изменить их.

(Перевод: Нубар Кулузаде)