Завершился рабочий визит Президента Сербии Александара Вучича в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 21 декабря завершился рабочий визит Президента Республики Сербии Александара Вучича в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.