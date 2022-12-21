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Завершился рабочий визит Президента Сербии Александара Вучича в Азербайджан

Политика Материалы 21 декабря 2022 18:21 (UTC +04:00)
Завершился рабочий визит Президента Сербии Александара Вучича в Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - 21 декабря завершился рабочий визит Президента Республики Сербии Александара Вучича в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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