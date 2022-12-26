БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана обратился к телеканалу «Euronews» и изданию «Le Figaro».

Об этом сообщили в понедельник Trend в Совете.

"Вызывает глубокое сожаление тот факт, что содержание заявлений некоторых лиц, выступавших во время акции, состоявшейся 25 декабря в городе Ханкенди, находящемся в зоне временного контроля российского миротворческого контингента в Карабахском регионе, было представлено в газете «Le Figaro» и французской службе «Евроньюс» в одностороннем порядке и предвзято. Позиция Совета печати, выражающего справедливое недовольство азербайджанских журналистов, в целом, заключается в том, что недопустимо, чтобы СМИ становились трибуной для пропаганды, служащей насилию, расколу и противостоянию, это противоречит профессиональным принципам журналистики", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что Карабах — суверенная территория Азербайджана, признанная ООН, Ханкенди — древний азербайджанский город, а проживающие там люди — граждане Азербайджана. Но газета «Le Figaro» и французская служба «Евроньюс», освещая акцию, состоявшуюся 25 декабря, не учли не только суверенные права Азербайджана, но и интересы простых граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе. Они представили вопрос в контексте интересов преступников, оккупировавших земли Азербайджана на протяжении почти тридцати лет, и продолжателей их действий.

«С сожалением сообщаем, что «Le Figaro» и французская служба «Евроньюс» предоставили слово тем, кто служит раздору и работает против мирной повестки дня в регионе, а не усилиям, направленным на обеспечение стабильности и мирного сосуществования народов на Южном Кавказе. Такое пренебрежение журналистскими ценностями недопустимо и неприемлемо.

В соответствии с такими важными принципами журналистики, как беспристрастность и объективность, «Le Figaro» и «Евроньюс» могли бы заинтересоваться акцией представителей гражданского общества Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, которая продолжается уже 15 дней, и могли бы описать истинную картину вопроса с учетом позиции всех сторон. К сожалению, такого профессионального подхода мы не увидели.

Издание «Le Figaro», организуя и распространяя необъективное обращение известных общественных деятелей Франции против Азербайджана, пытается сформировать такой образ, что Азербайджан якобы проводит политику этнической чистки в отношении карабахских армян. Понятно, что это заявление сделано в результате усилий армянского лобби во Франции и служит его интересам. Считаем важным отметить, что освещение того или иного материала организацией СМИ в соответствии с политической конъюнктурой противоречит принципам «Международной Мюнхенской декларации прав и обязанностей журналистов». Журналисты и средства массовой информации должны избегать этого и работать для того, чтобы общественность знала правду.

Подобные негативные тенденции наносят серьезный ущерб отношениям между народами Азербайджана и Франции, ускоряют формирование негативного мнения о Франции в азербайджанской общественности.

Совет печати Азербайджана, объединяющий известные средства массовой информации и журналистские организации Азербайджана, призывает газету «Le Figaro» и французскую службу «Евроньюс» чутко относиться к карабахским реалиям, уважать нормы и принципы международного права, территориальную целостность и суверенитет независимой Азербайджанской Республики, которая также признана французским государством. Совет считает, что эти органы СМИ, в целом французские СМИ, не должны давать трибуну тем, кто хочет вновь реализовать свои политические авантюрные планы на Южном Кавказе, они должны видеть реалии и основываться на принципах справедливости. Только так можно способствовать созданию прочного мира в регионе, развитию и прогрессу географии, где совместно представлены азербайджанский и армянский народы, защите прав и свобод человека.

Хотелось бы верить, что наше обращение будет искренне воспринято, будут сделаны соответствующие выводы, моменты, выделенные нами в качестве критерия обеспечения справедливого подхода к Южнокавказскому региону, имеющему достаточно чувствительный внутренний характер, включая газету «Le Figaro» и французскую службу «Евроньюс», в целом, будут учитываться в дальнейшей деятельности французских и европейских СМИ», - говорится в обращении Совета печати Азербайджана.