Лейла Абдуллаева ответила на провокацию Charlie Hebdo

БАКУ/Trend/ - Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала статью, опубликованную французским журналом Charlie Hebdo, в которой утверждается, что Азербайджан якобы представляет угрозу для Армении, передает в среду Trend.

«Послушайте, Charlie Hebdo. Вы забыли про угрозу, которую представляла Армения в течение 30 лет оккупации 20 процентов территорий Азербайджана. О какой угрозе вы говорите сейчас, когда Азербайджан обеспечивает мир на своих суверенных территориях?», - написала Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.