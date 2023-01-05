Началась перепись наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана в 1988-1991 г. (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Началась перепись наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана в 1988-1991 годах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня в заявлении для печати сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что процесс переписи наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана в 20 веке, проводится в первую очередь в отношении тех, кто был депортирован с этих территорий в 1988-1991 годах. Большинство наших соотечественников, депортированных в то время, живы. У них есть удостоверения личности (паспорта), а также документы о том, что они получили образование в Армянской ССР, что у них имелось там имущество.

Пресс-секретарь отметила, что с точки зрения хронологии, поскольку последняя депортация (1988-1991-е годы) произошла недавно, мы начали процесс с этого периода, чтобы ускорить нашу работу.

"Из 300 населенных пунктов, в которых в тот период проживали азербайджанцы, в настоящее время проведена перепись населения более 150 населенных пунктов, и работа в этом направлении продолжается", - сказала она.

Зульфигар добавила, что дополнительно регистрируются азербайджанцы, выселенные с родных земель в ходе других волн депортаций (1905, 1918-1920, 1948-1953).

"Но пока основное внимание уделяется депортации 1988-1991 годов. Как только этот процесс будет завершен, мы приступим к регистрации пострадавших от депортаций в другие годы и их наследников",- отметила она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)