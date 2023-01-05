Позиция Франции представляет большую угрозу для армян - Эльшад Гасанов

БАКУ /Trend/ - Позиция Франции представляет большую угрозу для армян.

Об этом сказал в четверг Trend политолог Эльшад Гасанов.

По его словам, Франция всегда проводила предвзятую политику в отношении Азербайджана, и на этом фоне на днях во французском журнале "Charlie Hebdo" был опубликован материал в соответствующем духе.

"Как видно из этого материала, Франция однозначно выступает на стороне Армении. При этом подход издания заключается в игнорировании деятельности, проводимой ради установления мира в регионе. Франция и раньше была рядом с Арменией и поддерживала ее. Президент Франции Эмманюэль Макрон некоторое время назад поддержал Армению и попытался обвинить Азербайджан. Париж подходит к процессам в регионе исключительно в рамках собственных интересов. Судя по последним событиям, Франция - государство, проводящее враждебную политику в отношении Азербайджана. Однако для официального Баку не интересна позиция ни французских властей, ни органов медиа, пишущих на заказ, таких как "Charlie Hebdo". Позиция Франции представляет большую угрозу для армян. Тогда как Азербайджан близок к заключению мирного договора с Арменией, Париж пытается сорвать процесс. То, что журнал "Charlie Hebdo" выражает стремления Франции сформировать новую военную атмосферу в регионе, ясно видно и из выбранного им стиля", - сказал Гасанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)