Турал Гянджалиев возглавит Экспертную платформу Baku Network

БАКУ/Trend/ - Экспертную платформу Baku Network возглавит депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

"Платформа Baku Network предусматривается в качестве авторитетной площадки для всестороннего обсуждения процессов в нашем регионе и более широкой географии, роли Азербайджана на Южном Кавказе и в глобальных проектах, превращения нашей страны в новый политический центр силы, роста геополитического и геоэкономического влияния Азербайджана, а также других вопросов, связанных со стремительным формированием нового мирового порядка", - заявил Trend Гянджалиев.

Турал Гянджалиев родился в 1980 году в городе Шуша. В настоящее время Гянджалиев является депутатом Милли Меджлиса Азербайджана от 122-го Ханкендинского избирательного округа. Кроме того, он возглавляет комитет сотрудничества ЕС-Азербайджан. За плечами Гянджалиева - около 20 лет карьеры в структурах МИД Азербайджана и диппредставительствах нашей страны за рубежом, в том числе в Канаде и Чехии.

Отметим, что Baku Network функционирует с 2015 года, прошел официальную регистрацию в министерстве юстиции АР в качестве неправительственной организации и выступает как один из ведущих мозговых центров Азербайджана. Baku Network также зарегистрирован в системе общественных организаций на уровне ООН, а также зафиксирован в глобальном рейтинге фабрик мысли "Global Go To Think Tank Index».

В 2017 году представители Baku Network по приглашению Государственного департамента посетили США, где провели встречи с ведущими мозговыми центрами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Филадельфии.

За период своей деятельности Baku Network выстроил эффективную сеть коммуникаций с международными партнерами, включая ведущие фабрики мысли из разных стран мира. Выстроено взаимодействие с представителями зарубежных экспертных и общественно-политических кругов. Baku Network накопил солидную базу значимых контактов и коммуникаций по ключевым для Азербайджана направлениям внешней политики.

На платформе Baku Network аккумулирован как международный пул экспертов, так и специалисты из числа азербайджанских дипломатов, аналитиков, журналистов, общественных деятелей. Представители организации выступали докладчиками и модераторами на крупных международных мероприятиях. За период своей деятельности Baku Network также выступил организатором и соорганизатором десятков крупных международных мероприятий, в том числе реализованных совместно с иностранными партнерами.