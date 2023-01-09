В Азербайджане регламентированы случаи приостановления госгарантий по кредитам предпринимателям на освобожденных землях

БАКУ /Trend/ - Определены случаи приостановления государственных гарантий и субсидирования процентов по кредитам, предоставленным субъектам предпринимательства, действующим на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в "Порядке обеспечения государственных гарантий и субсидирования процентов по кредитам, предоставляемым субъектам предпринимательства, действующим на освобожденных от оккупации территориях", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Новость обновляется