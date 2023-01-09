В Азербайджане утверждены изменения в закон о госрегистрации юридических лиц (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Согласно закону, вносятся следующие изменения:

- добавляется статья 15.9.1-1 следующего содержания:

- “15.9.1-1. Органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти в целях применения части 1 статьи 16 закона Азербайджанской Республики "Об антимонопольной деятельности";".

- В статье 15.9.4 слова “обязательному исполнительному органу” заменяются словами “исполнительным чиновникам”.

В связи с изменением глава государства подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2004 года №48.

Указом в связи с вступлением в силу закона Азербайджанской Республики от 29 ноября 2022 года № 645-VIQD о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" предписано обеспечение применение данного закона:

Устанавливается, что:

- Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 15.9.1-1 закона Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", осуществляет Президент Азербайджанской Республики;

- в статье 15.9.1-1 данного закона под “органом (учреждением)” подразумевается министерство экономики Азербайджанской Республики в лице Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.

- в часть 2 указа Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2004 года №48 о применении закона Азербайджанской Республики ”О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" вносятся следующие изменения:

- в пункте 2.1 после цифр "13.3-1" добавляются ", 15.9.1-1”;

- добавляется пункт 2.9-2 следующего содержания:

“2.9-2. в статье 15.9.1-1 данного закона под “органом (учреждением)” подразумевается министерство экономики Азербайджанской Республики в лице Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком;”.

- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 29 ноября 2022 года № 645-VIQD о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

(Перевод: Нубар Кулузаде)