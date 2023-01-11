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Любые миссии могут быть направлены в Карабах только с согласия обеих сторон - Песков

Политика Материалы 11 января 2023 13:42 (UTC +04:00)
Любые миссии могут быть направлены в Карабах только с согласия обеих сторон - Песков

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БАКУ/Trend/ - Тема отправки миротворцев ООН в Карабах не раз была на повестке дня, но любые миссии могут быть привлечены только с согласия обеих сторон - и Баку, и Еревана, отметил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия может инициировать в Совбезе ООН отправку в Карабах многонациональной миссии, если сама "не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства".

"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Армении эту тему.

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