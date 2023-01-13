В Азербайджане увеличен размер президентской стипендии за ученые степени

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличена президентская стипендия за ученые степени доктора наук и доктора философии.

Как сообщает в пятницу Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Согласно указу с 1 января 2023 года размер ежемесячной стипендии Президента Азербайджанской Республики, предоставляемая лицам, имеющим ученую степень, не работающим, имеющим право на трудовую пенсию, проработавшим не менее 25 лет в научных учреждениях, организациях или образовательных заведениях, имеющим соответствующие записи в трудовой книжке по основному месту работы устанавливается:

- за ученую степень доктора наук - 500 манатов;

- за ученую степень доктора философии - 300 манатов.

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