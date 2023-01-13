В Азербайджане повышен размер социальных пособий по инвалидности (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:32)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, размер социального пособия лицам, с установленной инвалидностью из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов, составляет 270 манатов, размер социального пособия лицам, с установленной инвалидностью из-за нарушения функций организма на 61-80 процентов - 220 манатов, размер социального пособия лицам, с установленной инвалидностью из-за нарушения функций организма на 31-60 процентов установлен в размере 150 манатов.

Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года.