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В Азербайджане учреждена юбилейная медаль в связи со 100-летием Верховного суда

Политика Материалы 14 января 2023 15:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль в связи со 100-летием Верховного суда

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)".

Тем самым утверждены "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)" и "Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)".

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