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В Азербайджане повысилась почасовая оплата труда педагогических работников (Дополнено)

Политика Материалы 17 января 2023 19:45 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:03)

БАКУ /Trend/ - Установлены новые суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, почасовые суммы оплаты труда охватывают и отпускные и распространяются на лиц, работающих по гражданско-правовому договору.

Постановление действует с 1 января 2023 года.

До сих пор на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий, были следующими:

(суммы в манатах)

Учебный контингент

Педагогические работники

профессор или доктор наук

доцент или доктор философии

лица без ученой степени, ученого звания

Учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, гимназий, лицеев и других учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, иных приравненных к ним учебных заведений, курсов профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, рабочие

12,40

8,20

6,40

Студенты, курсанты и слушатели учебных заведений специального назначения (военная, государственная безопасность и т. д.)

14,70

10,70

7,20

Докторанты, слушатели курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием

17,70

12,40

8,20

Ниже представлена таблица с новыми суммами почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.

(суммы в манатах)

Учебный контингент

Педагогические работники

профессор или доктор наук

доцент или доктор философии

лица без ученой степени, ученого звания

Учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, гимназий, лицеев и других учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, иных приравненных к ним учебных заведений, курсов профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, рабочие

14,25

9,45

7,40

Студенты, курсанты и слушатели учебных заведений специального назначения (военная, государственная безопасность и т. д.)

16,90

12,30

8,30

Докторанты, слушатели курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием

20,35

14,30

9,45
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