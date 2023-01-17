В Азербайджане повысилась почасовая оплата труда педагогических работников (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Установлены новые суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.
Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно постановлению, почасовые суммы оплаты труда охватывают и отпускные и распространяются на лиц, работающих по гражданско-правовому договору.
Постановление действует с 1 января 2023 года.
До сих пор на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий, были следующими:
|
(суммы в манатах)
|
Учебный контингент
|
Педагогические работники
|
профессор или доктор наук
|
доцент или доктор философии
|
лица без ученой степени, ученого звания
|
Учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, гимназий, лицеев и других учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, иных приравненных к ним учебных заведений, курсов профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, рабочие
|
12,40
|
8,20
|
6,40
|
Студенты, курсанты и слушатели учебных заведений специального назначения (военная, государственная безопасность и т. д.)
|
14,70
|
10,70
|
7,20
|
Докторанты, слушатели курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием
|
17,70
|
12,40
|
8,20
Ниже представлена таблица с новыми суммами почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.
|
(суммы в манатах)
|
Учебный контингент
|
Педагогические работники
|
профессор или доктор наук
|
доцент или доктор философии
|
лица без ученой степени, ученого звания
|
Учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, гимназий, лицеев и других учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, иных приравненных к ним учебных заведений, курсов профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, рабочие
|
14,25
|
9,45
|
7,40
|
Студенты, курсанты и слушатели учебных заведений специального назначения (военная, государственная безопасность и т. д.)
|
16,90
|
12,30
|
8,30
|
Докторанты, слушатели курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием
|
20,35
|
14,30
|
9,45