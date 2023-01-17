В Азербайджане повысилась почасовая оплата труда педагогических работников (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Установлены новые суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, почасовые суммы оплаты труда охватывают и отпускные и распространяются на лиц, работающих по гражданско-правовому договору.

Постановление действует с 1 января 2023 года.

До сих пор на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий, были следующими:

(суммы в манатах) Учебный контингент Педагогические работники профессор или доктор наук доцент или доктор философии лица без ученой степени, ученого звания Учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, гимназий, лицеев и других учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений, иных приравненных к ним учебных заведений, курсов профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, рабочие 12,40 8,20 6,40 Студенты, курсанты и слушатели учебных заведений специального назначения (военная, государственная безопасность и т. д.) 14,70 10,70 7,20 Докторанты, слушатели курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием 17,70 12,40 8,20

Ниже представлена таблица с новыми суммами почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.