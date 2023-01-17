Армения должна признать новую реальность в регионе - постпред Азербайджана в ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Минская группа как устаревшая структура полностью нефункциональна в течение последних двух лет, и отсылки к ней только подпитывают ложные ожидания и иллюзии, поддерживают реваншистские настроения, все еще преобладающие в Армении, усиливая напряженность.

Как передает во вторник Trend, об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал постоянный представитель Азербайджана в организации Ровшан Садыгбейли в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

"Что касается Минской группы, то вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном был урегулирован, и его последствия, включая оккупацию азербайджанских территорий, которые Минская группа была призвана ликвидировать, в конечном счете были устранены военно-политическими средствами без какой-либо роли Минской группы", - сказал постпред.

Он отметил, что двусторонние дискуссии между Азербайджаном и Арменией по постконфликтной нормализации ведутся вне рамок ОБСЕ.

"Армения должна признать эту реальность и действовать соответственно. Мы призываем Армению, если эта страна действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, отказаться от всех действий и воинственной риторики, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, прекратить свои попытки подорвать процесс нормализации и полностью выполнить свои обязательства по трехсторонним заявлениям. Армения должна ответить взаимностью на конструктивное предложение Азербайджана и воспользоваться исторической возможностью для нормализации своих отношений с Азербайджаном и другими соседними странами на основе уважения их суверенитета и территориальной целостности, обеспечить принятие необходимых дальнейших шагов в этом направлении. Альтернативы долгосрочному миру и стабильности в регионе нет", - сказал Садыгбейли.